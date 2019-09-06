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Беглов рассказал об идее создать музей затонувших кораблей в Петровском доке

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Беглов рассказал об идее создать музей затонувших кораблей в Петровском доке

Петербург, 6 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о планах создать в Петровском доке подводный музей затонувших кораблей.

«Мы планируем там создать подводный музей затонувших кораблей. Можно будет посмотреть через стекло или взять акваланг и поплавать среди кораблей», — рассказал Беглов в эфире программы  «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Напомним, в Кронштадте планируют реализовать проект «Кронштадт. Остров фортов». Специалисты займутся реставрацией фортов и Петровского дока. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация по его восстановлению. Реставрационные работы потребуют вложения 12 млрд рублей, сообщают «Невские новости».

Ранее Александр Беглов рассказал о создании Арт-парка у Тучкова моста в Петербурге. Он подчеркнул, что все проекты будут согласованы с горожанами.

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Источник: «Невские новости»
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