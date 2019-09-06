Беглов рассказал о создании Арт-парка у Тучкова моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе создания уникального зеленого общественного пространства Арт-парк у Тучкова моста.

«Мечты горожан о том, чтобы у Тучкова моста был парк, состоятся. Решение уже принято. И президент нас поддержал», — сообщил врио губернатора в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Он отметил, что обратился в правительство России с просьбой выделить деньги на привлечение компании для проведения международного конкурса проектов. Средства уже выделены и конкурс состоится. Все проекты, по словам Беглова, будут согласованы с горожанами.

Ранее Газета.ru сообщила, что правительству Санкт-Петербурга удалось защитить от застройки ключевые парки. Следующим этапом, по мнению экспертов, будет более активное вовлечение в обсуждение будущих проектов по благоустройству самих горожан.