Беглов заявил о намерении запустить единый трехзначный номер службы социальных участковых

Санкт-Петербург, 6 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал о работе службы социальных участковых.

По его словам, все социальные учреждения города координируются этой службой. До конца 2019 года будет создан единый трехзначный номер, по которому жители Петербурга смогут проконсультироваться со специалистами, а также получить помощь в решении различных вопросов.

Беглов подчеркнул, что в поддержке социальных участковых нуждаются не только пожилые люди, но и молодые семьи.

Напомним, служба социальных участковых заработала в Петербурге с 1 июля. Ее представительства есть в 13 районах города. До конца года социальные участковые будут действовать во всех районах Петербурга. Обращения в службу принимаются через сайт, по электронной почте и по телефону.

Ранее Беглов рассказал о необходимости продолжать масштабную программу благоустройства Северной столицы. По его словам, необходимо привести в порядок парк Академика Сахарова, Южно-Приморский парк, Пискаревский парк, Юнтоловский парк и многие другие объекты. Сумма на комплексное благоустройство города увеличена с полутора до четырех миллиардов рублей.