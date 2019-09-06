Петербург в 2019 году опередил Москву по числу введенных детсадов и школ, заявил Беглов

Санкт-Петербург, 6 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о темпах строительства школ и детских садов в городе.

По его словам, в 2019 году по этому показателю Петербург обогнал Москву. Так, к 1 сентября 2019 года в городе открылись девять школ и 27 детских садов. До конца года запланировано открытие 17 детских садов и двух школ.

Градоначальник подчеркнул, что для устранения дисбаланса необходимо усилить работу в 2020 – 2021 годах

«До 2024 года городу дополнительно потребуются 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения. На это нам нужно 309 миллиардов рублей», — заявил Александр Беглов.

Ранее градоначальник рассказал о расторжении контрактов с 16 недобросовестными подрядчиками. По его словам, они попадут в реестр недобросовестных компаний и больше не смогут получать возможность строительства объектов за счет городского бюджета. Кроме того, за срыв сроков работы к ним будут применены штрафные санкции.

Напомним, в последние годы строительство социальных объектов сильно отставало от темпов возведения нового жилья. Врио губернатора привлек более 10 млрд рублей из федерального центра для реализации антикризисных мер и выкупа уже построенных объектов. Разморожено строительство практически всех недостроенных объектов, сообщают «Невские новости».