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Петербург реализовал проект «Сад ощущений» для слабовидящих детей первым в Европе, заявил Беглов

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Петербург реализовал проект «Сад ощущений» для слабовидящих детей первым в Европе, заявил Беглов

Санкт-Петербург, 6 сентября. Врио петербургского губернатора Александр Беглов рассказал о реализованном в городе уникальном проекте для слабовидящих детей. Соответствующее сообщение он сделал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

В городе уникальный «Сад ощущений» проект реализовали первыми в Европе. Площадку для слабовидящих детей открыли к 1 сентября.

«Знаете, мне самому там понравилось. Ну как объяснить слепому ребенку, что такое розы. Он должен понюхать. Мы посадили там огромное количество пахнущих растений. Там детская площадка тоже сделана», — сообщил врио губернатора.

Беглов рассказал, что однажды пришел на детскую площадку, на которой маленький мальчик в инвалидной коляске смотрел, как играют другие дети. После этого в городе впервые сделали площадку для «детей-колясочников». По словам врио губернатора работа в этом направлении будет продолжаться.

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Источник: Невские новости
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