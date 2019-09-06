Беглов рассказал о роли умных технологий в обеспечении безопасности петербуржцев

Санкт-Петербург 6 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об эффективности программы «Мобильный город» и внедрении системы «Умный двор». Мнением он поделился в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

В Петербурге внедряются различные программы для развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», отметил врио губернатора. В их числе он назвал «Умный двор» и «Мобильный участковый».

Благодаря последней сотрудники полиции могут посмотреть на любую улицу, на которой установлена камера, с помощью планшета. Система уже доказала свою эффективность. С помощью планшета минут отследили по камерам и задержали воришку, укравшего в одном из дворов Петербурга велосипед.

Кроме того, Беглов сообщил, что на Петроградке в рамках программы «Умный двор» в тестовом режиме установили порядка шести тысяч оборудованных камерами домофонов, к которым участковый может подключиться через планшет. Сотрудники могут открыть дверь в любую парадную, установить связь с дежурным и получить доступ к базе ГУВД.

Далее «умные» домофоны планируют установить в Кронштадте и Центральном районе, а позже во всем городе. Для этого Петербургу потребуется 19371 устройство.

Ранее Газета.ru сообщила, что петербургские власти перенесли открытие трех станций Фрунзенского радиуса метро по соображениям безопасности.