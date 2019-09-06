Беглов пригласил ветеранов ознакомиться с новой экспозицией Музея блокады

Санкт-Петербург, 6 сентября. Обновленный музей блокады в Соляном переулке в пятницу начнет свою работу. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пригласил на открытие ветеранов и блокадников.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд», Беглов выразил благодарность петербуржцам, которые отстояли Музей блокады, и пригласил всех, особенно блокадников и ветеранов, посмотреть новую экспозицию.

Глава города напомнил, что ранее были предложения перенести музей в другое место. Не согласные с этим блокадники и ветераны обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оставить музей в историческом здании в Соляном переулке. Глава государства поддержал петербуржцев, выделив 150 млн рублей из резервного фонда на обновление экспозиции.

«Благодаря такой поддержке мы привели в порядок музей. Я приглашаю всех посмотреть экспозицию. Она достойная. Хотел бы услышать мнение блокадников и ветеранов — правильно мы сделали или неправильно. Если что-то не так, то мы обязательно поправим», — пообещал Беглов.

В пятницу в 11.00 пройдет торжественное открытие новой экспозиции музея. 8 сентября музей откроет двери для всех желающих.

Как сообщалось ранее, в понедельник Беглов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ролик, посвященный блокаде Ленинграда. Школьники на тематических уроках в День знаний увидели 12-минутное видео под названием «Урок блокады». После краткой истории о страшных годах блокады Беглов напомнил, что 8 сентября в Петербурге — День памяти.