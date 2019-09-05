Беглов рассказал о ситуации с «Метростроем» и выплате долгов рабочим



Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что было желание разорвать контракт с «Метростроем» из-за долгов компании, однако зарплату работникам все-таки удалось выплатить.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов сообщил, что из-за долгов «Метростроя» было сложно заниматься работой строительства станций Фрунзенского радиуса. Порядка 14 тысяч работников оказались без зарплаты.

По словам главы города, в тот момент было большое желание разорвать контракт со строительной компанией. Однако, проведя большую работу со многими структурами Петербурга, в том числе и с прокуратурой, удалось всем метростроевцам выплатить заработную плату.

Ранее в четверг Беглов лично проинспектировал три новых станции фиолетовой ветки. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» заработали в тестовом режиме. Во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса Беглов сообщил, что семь новых станций метро планируется открыть в Петербурге в течение пяти лет. В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснили, что речь идет о двух станциях на фиолетовой и зеленой ветках метро, а также о станциях «Путиловская», «Казаковская», «Горный институт», «Театральная» и «Богатырская».