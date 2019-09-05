Беглов рассказал о планах построить в Петербурге новый завод по производству трамваев

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о переговорах по строительству нового завода по производству трамваев.

По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с инвестором.

Беглов напомнил, что в 80-е годы прошлого века Петербург был мировой столицей этого вида транспорта. По его словам, городу необходимо возвращать этот статус.

Градоначальник сравнил трамвай с «легким метро». Он подчеркнул, что этот вид транспорта является легким и скоростным.

В 2020 году начнется прокладывание трамвайных линий от станции «Шушары» до Колпино, также от Купчино до Славянки, и от станции метро «Улица Дыбенко» до Новосаратовки. Кроме того, планируется работа над трамвайной линией в Сертолово.

В Петербурге активно развивается трамвайная сеть, а также расширяется рынок с быта. Так, 1 сентября было запущено новое депо и две линии трамвая «Чижик», сообщают «Невские новости».

Ранее Александр Беглов рассказал, что ввод трех станций Фрунзенского радиуса было решено отложить на некоторое время, чтобы станции были «доведены до ума». Градоначальник подчеркнул, что метростроевцы должны сделать все «на пять с плюсом».