Беглов ожидает, что проект реконструкции оранжерей Таврического сада станет лучшим в городе

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» обсудил развитие общественных пространств города. По словам градоначальника, необходимо заниматься проектами, которые интересны и петербуржцам, и инвесторам.

Глава города отметил, что проект реконструкции оранжерей Таврического сада имеет все шансы стать одним из лучших в городе. Он подчеркнул, что эти оранжереи имеют особую историческую значимость. И ее необходимо сохранить.

«Нужно находить форму, когда и бизнесу и городу проект интересен. Если бизнес вкладывает деньги в общественные пространства, это можно только приветствовать. У нас есть один хороший проект — это оранжереи Таврического сада. Там может получиться очень хороший результат с привлечением бизнеса. Можно сделать там кафе, прогулочные зоны, сделать цветники, зимний каток. Нужен серьезный инвестор, потому что проект может обойтись от двух до 4четырех миллиардов рублей. Не каждый это потянет», — подчеркнул Беглов.

Ранее в программе Беглов сообщил о необходимости продолжать масштабную программу благоустройства. По словам градоначальника, превращение Петербурга в «комфортный город» — одно из ключевых направлений работы, которое он определил для правительства города. Сумма на комплексное благоустройство увеличена с полутора до четырех миллиардов рублей.

Уже в скором времени, по словам главы Северной столицы, власти планируют привести в порядок Юнтоловский парк, парк Академика Сахарова, Южно-Приморский, Пискаревский парки и многие другие.

Беглов также сообщил, что все обращения и предложения петербуржцев учитываются при формировании бюджета на следующий год. Он подчеркнул, что бюджет должен быть народным: именно горожане должны определять, на что расходовать средства и как именно развивать Петербург. Глава города выразил благодарность петербуржцам за их обращения, которые, по его словам, очень помогают в работе.