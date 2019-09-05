Беглов назвал превращение Петербурга в комфортный город приоритетом работы

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о необходимости продолжать масштабную программу благоустройства. По его словам, превращение Северной столицы в «комфортный город» является одним из ключевых направлений работы городских властей.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов сообщил, что уже в скором времени власти планируют привести в порядок Юнтоловский парк, парк Академика Сахарова, Южно-Приморский, Пискаревский парки и многие другие.

По словам градоначальника, превращение Петербурга в «комфортный город» — одно из ключевых направлений работы, которое он определил для правительства города. Сумма на комплексное благоустройство увеличена с полутора до четырех миллиардов рублей.

Беглов подчеркнул, что «программу благоустройства надо продолжать».

«Я считаю, что надо делать более современные общественные пространства, насыщенные инфраструктурой. Чтобы было интересно в этих парках, особенно молодежи. Мы уже придумали несколько таких интересных вариантов. Когда доработаем — предложим горожанам обсудить проекты современных общественных пространств», — сообщил Беглов.

Ранее Беглов сообщил, что петербуржцы прислали более 400 тысяч предложений на конкурс «Родной район». Петербуржцы оставляли анкеты в МФЦ и направляли заявки в электронном виде. Больше всего предложений поступило от жителей Приморского, Выборгского и Калининского районов.

Более 215 тысяч предложений касались ремонта дорог, по поводу модернизации учреждений здравоохранения высказались 211 тысяч человек, тема благоустройства поднималась в 170 тысячах заявок.