Беглов рассказал о планах «перезагрузки» транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что правительство города планирует обеспечить «перезагрузку» транспортной системы.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов сообщил, что планируются изменения в транспортной системе города.

«У нас должен быть удобный и комфортный подвижной состав. Должны быть единые правила для всех участников рынка общественного транспорта — городских и частных компаний. И единая стоимость проезда. Чтобы можно было одной карточкой оплатить проезд в любом виде транспорта. Уже сегодня через приложение можно купить билет на трамвай «Чижик». Это очень удобно. Такую систему мы будем вводить на все виды транспорта», — заявил Беглов.

По словам градоначальника, также есть планы сделать электричку составной частью городской транспортной системы.

Главное сейчас, по его словам, сделать так, чтобы из любой отдаленной точки города можно было добраться на общественном транспорте до станции метро за 15 – 20 минут.

Ранее глава города объяснил причину, по которой было решено отложить на некоторое время ввод трех новых станций Фрунзенского радиуса. Он напомнил, что неоднократно посещал строительство новых станций и всегда говорил строителям, что не нужно гнаться за сроками, главное сделать качественно.