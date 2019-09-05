Предложения петербуржцев учитываются при формировании бюджета-2020, заверил Беглов

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что все обращения и предложения петербуржцев учитываются при формировании бюджета на следующий год.



В эфире программы «Петербург. Новый Взгляд» Беглов подчеркнул, что бюджет должен быть народным: именно горожане должны определять, на что расходовать средства и как именно развивать Петербург.

Глава города выразил благодарность петербуржцам за их обращения, которые, по его словам, очень помогают в работе.

Ранее градоначальник сообщил, что на его страницу «ВКонтакте» подписались 50 тысяч человек. Ежедневно через комментарии поступают минимум 100–200 обращений. Глава города пообещал чаще рассказывать о результатах своей работы.