Беглов объяснил, чем было вызвано решение отложить ввод трех новых станций метро

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объяснил причину, по которой было решено отложить на некоторое время ввод трех новых станций Фрунзенского радиуса.



В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов напомнил, что неоднократно посещал строительство новых станций и всегда говорил строителям, что не нужно гнаться за сроками, главное сделать качественно.

«Они должны станции довести до ума, чтобы там все было на пять с плюсом», — подчеркнул градоначальник.

Ранее Беглов во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса сообщил, что в Петербурге планируется открыть семь новых станций метро в течение пяти лет.