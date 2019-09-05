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Беглов поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

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Беглов поздравил петербургских промышленников с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 5 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил промышленников с профессиональным праздником. Градоначальник выступил с приветственным словом в Ледовом дворце.

Праздничный концерт, посвященный Дню промышленности Петербурга, проходит в Ледовом дворце в четверг. Врио губернатора открыл мероприятие приветственным словом.

«Я хотел бы особенно поблагодарить наших ветеранов, которые строили нашу промышленность, директорский состав. Спасибо вам больше! Счастья, здоровья!» — сказал Беглов.

Он отметил, что промышленность всегда была фундаментом для Северной столицы. Во время блокады Ленинграда город выстоял благодаря промышленности и инженерам, которые трудились в те годы, отметили «Невские новости».

На праздничном концерте для петербургских промышленников выступят звезды российской эстрады, в том числе Елена Ваенга и Максим Леонидов. Также после награждения сотрудников промышленности для гостей споют «Любэ», Денис Майданов, Бурито, Родион Газманов и Юлиана Караулова.

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Источник: Невские новости
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