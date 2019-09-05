Беглов призвал петербуржцев принять участие в выборах 8 сентября

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с просьбой прийти на выборы в единый день голосования 8 сентября.

«Я прошу вас прийти 8 сентября на выборы губернатора и депутатов местного самоуправления, проголосовать за будущее Санкт-Петербурга», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Выборы главы Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.

За ходом голосования будут следить более четырех тысяч прошедших обучение наблюдателей. Ранее сообщалось о участии двух иностранных наблюдателей.

Члена СПЧ Александр Брод ранее заявил, что избирательная кампания в Северной столице прошла с минимальными нарушениями.

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил ранее, что на экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях проголосуют около 20 тысяч избирателей. По данным на 4 сентября, для голосования по месту нахождения оформлены более 65 тысяч разрешений, из них 15 тысяч — для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч — в Псковской области.