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Беглов призвал петербуржцев принять участие в выборах 8 сентября

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Беглов призвал петербуржцев принять участие в выборах 8 сентября

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с просьбой прийти на выборы в единый день голосования 8 сентября. 

«Я прошу вас прийти 8 сентября на выборы губернатора и депутатов местного самоуправления, проголосовать за будущее Санкт-Петербурга», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Выборы главы Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.

За ходом голосования будут следить более четырех тысяч прошедших обучение наблюдателей. Ранее сообщалось о участии двух иностранных наблюдателей

Члена СПЧ Александр Брод ранее заявил, что избирательная кампания в Северной столице прошла с минимальными нарушениями.

Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко сообщил ранее, что на экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях проголосуют около 20 тысяч избирателей. По данным на 4 сентября, для голосования по месту нахождения оформлены более 65 тысяч разрешений, из них 15 тысяч — для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч — в Псковской области.

Беглов призвал петербуржцев принять участие в выборах 8 сентября

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Источник: Санкт-Петербург
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