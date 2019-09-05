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Беглов поблагодарил петербуржцев за активный диалог «ВКонтакте»

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Беглов поблагодарил петербуржцев за активный диалог «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что на его страницу «ВКонтакте» подписались 50 тысяч человек.

Александр Беглов поблагодарил петербуржцев, которые активно принимают участие в диалоге. Они пишут в комментариях о своих проблемах и предложениях, обратная связь очень помогает.

«Вы видите, что комитеты и районы стараются быстро отвечать на вопросы и обращения. Их каждый день приходит минимум 100–200. Значит, я не зря решился на этот шаг к открытости власти», — написал врио губернатора на своей странице.

Он пообещал чаще рассказывать о результатах своей работы. Беглов неоднократно напоминал, что петербургские власти должны быть открытыми, а бюджет — прозрачным. В решении важных вопросов следует прислушиваться к мнению горожан.

Ранее власти Петербурга подвели итоги голосования о названии арт-парка на улице Добролюбова. Голосование инициировал Александр Беглов.

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