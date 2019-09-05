Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента России Владимира Путина.

Александр Беглов отметил работу пожарных, ветеранов, ученых, врачей, инженеров. Десять педагогов удостоились звания Заслуженных учителей России.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд, потому что благодаря вам славится наш город», — сказал врио губернатора, его цитируют «Невские новости».