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Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу

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Беглов наградил петербуржцев за многолетнюю добросовестную работу

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды по поручению президента России Владимира Путина. 

Александр Беглов отметил работу пожарных, ветеранов, ученых, врачей, инженеров. Десять педагогов удостоились звания Заслуженных учителей России.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд, потому что благодаря вам славится наш город»,  — сказал врио губернатора, его цитируют «Невские новости».

Беглов наградил сотрудников МЧС, которые спасали людей в экстремальных ситуациях. Звание Заслуженного артиста получил музыкант Вячеслав Бутусов. Солист Мариинского театра Василий Горелло получил «Орден дружбы».

В мае врио губернатора вручил правительственные награды выдающимся деятелям культуры. Среди них — балетмейстер Борис Эйфман и артисты БДТ имени Товстоногова.

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