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Участники Школы молодого политика станут наблюдателями на выборах в Петербурге

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Участники Школы молодого политика станут наблюдателями на выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Триста участников Школы молодого политика станут наблюдателями на выборах в Петербурге, сообщили в пресс-службе проекта.

8 сентября в единый день голосования наблюдатели отправятся на избирательные участки. Они будут следить за ходом голосования с 07.30 и до завершения подсчета голосов.

Ситуационный центр Школы молодого политика будет находиться на Ковенском переулке. Каждому наблюдателю выдадут блокнот для заметок о работе избиркома.

В Петербурге также заработает горячая линия, куда можно заявить о нарушениях, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что на выборах в Северной столице будут работать более четырех тысяч наблюдателей, в том числе двое иностранцев.

Член СПЧ Александр Брод высоко оценил избирательную кампанию на выборах губернатора Петербурга.  Он отметил, что она хорошо освещалась в прессе.

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