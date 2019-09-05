Медцентр МЧС по договоренности с Бегловым будет принимать петербуржцев

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов договорился с директором центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России Сергеем Алексаниным о бесплатном лечении для горожан.

5 сентября вице-губернатор Анна Митянина посетила медучреждение в Приморском районе и приняла участие в подписании соответствующего соглашения. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора.

«Соглашение, которое сегодня нам было вручено, позволит расширить объемы помощи, прежде всего для жителей Приморского района», — сказал директор центра Сергей Алексанин, ее цитируют «Невские новости».

Он добавил, что в клинике расположен ожоговый центр. Медучреждение ранее получило дополнительные средства на проведение химиотерапии и лечение онкологических заболеваний.

В клинике МЧС находится дневной и круглосуточный стационар. Врачи оказывают помощь при ЧС с учетом опыта ведущих российских и зарубежных учреждений.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал распоряжение о выделении финансирования на выкуп помещения под ясли в Приморском районе.