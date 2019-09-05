Эксперт назвал рабочим процессом тестовый запуск новых станций в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Тестовый запуск трех станций метро Фрузенского радиуса является нормальным рабочим процессом, такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 5 сентября лично проинспектировал новые станции фиолетовой ветки метро. Станции заработали в тестовом режиме.

«Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — сказал Беглов.

Его решение поддержали в петербургском метрополитене, Госдуме и в Заксобрании. Эксперт Алексей Мартынов отметил, что в Петербурге идет плановая работа по развитию транспортной инфраструктуры.

«Это делается ради жителей города, ради гостей, и конечно такие нюансы первичней, нежели какой-то условный пиар», — сказал политолог, его цитирует ФедералПресс.

Мартынов подчеркнул, что главное — качество и безопасность новых станций. Он считает, что до конца сентября Фрунзенский радиус откроют для пассажиров.

Напомним, что строительство трех станций начали в 2013 году. Реализацией проекта занимался «Метрострой», стоимость строительства составила 33,99 млрд рублей.