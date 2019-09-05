Охранник рассказал подробности ЧП со стрельбой по детскому саду в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Охранник детского сада № 27 на Ириновском проспекте в Петербурге рассказал подробности об инциденте с обстрелом учреждения из пневматической винтовки.

Инцидент произошел утром 4 сентября. Петербуржец стрелял по окнам детсада из пневматического оружия со стороны многоэтажного дома.

Пострадал дворник, он получил ушиб мягких тканей в районе ребер. Его доставили в травмпункт. По словам охранника, вторая пуля пролетела мимо.

Среди детей и воспитателей никто не пострадал, их вовремя эвакуировали

«Мы сразу вызвали полицию по инструкциям и эвакуировали на другую сторону детей» — рассказал охранник, его слова передает «Пятый канал».

Полиция возбудила дело о мелком хулиганстве. Нарушителю общественного порядка грозит административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве пострадал дворник от удара меча. Мужчина находится в тяжелом состоянии с рассеченным черепом.