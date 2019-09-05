Около 20 тысяч жителей Петербурга проголосуют на экстерриториальных участках

Санкт-Петербург, 5 сентября. На экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях проголосуют около 20 тысяч избирателей, сообщил глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

По данным на 4 сентября для голосования по месту нахождения оформлены более 65 тысяч разрешений, из них 15 тысяч — для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тысяч – в Псковской области.

Активность избирателей в садовольствах оказалась незначительной, добавил Виктор Миненко. Он добавил, что Горизбирком должен помогать петербуржцам в реализации избирательного права.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.

За ходом голосования будут следить более четырех тысяч наблюдателей, которые прошли обучение. Ожидается участие двух иностранных наблюдателей.

По мнению члена СПЧ Александра Брода, избирательная кампания на выборах губернатора Петербрга прошла с минимальными нарушениями, она хорошо освещалась в СМИ.