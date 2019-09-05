Семь станций метро откроют в Петербурге в течение пяти лет, сообщил Беглов

Санкт-Петербург, 5 сентября. Семь новых станций метро планируется открыть в Петербурге в течение пяти лет, сообщил врио губернатора Александр Беглов во время объезда новых станций Фрунзенского радиуса.

5 сентября Александр Беглов лично проинспектировал три новых станции фиолетовой ветки. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» заработали в тестовом режиме.

«За пять лет планируем открыть семь станций. Впереди немало работы, 29 станций в плане», — сказал Беглов.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснили, что речь идет о двух станциях на фиолетовой и зеленой ветках метро, а также о станциях «Путиловская», «Казаковская», «Горный институт», «Театральная» и «Богатырская».

Станции Фрунзенского радиуса откроют до конца сентября. Сегодня по ним проехались журналисты, они отметили, что вестибюли полностью отделаны, а эскалаторы работают в штатном режиме.

Беглов пояснил запуск тестового режима на фиолетовой ветке тем, что на первом месте стоит безопасность пассажиров. Его решение поддержали в Госдуме, Заксобрании Петербурга и в ГУП «Петербургский метрополитен».