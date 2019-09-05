Беглов напомнил о приоритете безопасности людей над политикой

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал на странице в социальной сети «ВКонтакте» о запуске новых станций Фрунзенского радиуса в тестовом режиме.

Утром 5 сентября Александр Беглов лично проинспектировал новые станции фиолетовой ветки метро. Он отметил, что безопасность пассажиров всегда стоит на первом месте.

«С недоделками по системам безопасности я открывать метро не разрешаю. Для меня безопасность людей важнее, чем политика», — заключил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Станции «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» запустят до конца сентября. Сегодня по ним проехались петербургские журналисты. Они сообщили, что вестибюли новых станций полностью отделаны, эскалаторы работают в штатном режиме.

Решение Беглова о тестовом запуске трех станций поддержал гендиректор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. Он подчеркнул, что врио губернатора ставит во главу угла безопасность петербуржцев.

Такого же мнения придерживается замспикера Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов. Депутат добавил, что при сдаче любых строительных объектов в эксплуатацию важна безопасность людей.