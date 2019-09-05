Волочкова презентовала в Петербурге «выстраданные мемуары»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Бывшая балерина Анастасия Волочкова представила в Петербурге «выстраданные мемуары». Она встретилась с поклонниками и рассказала о книге «Плата за успех».

Волочкова опоздала на презентацию в книжном магазине «Буквоед» на 40 минут. Она объяснила, что 4 сентября у нее был насыщенный график — встреча c учащимися в школе №777.

«Написание книги – это мытарство. Но так же было и с первой книгой. Сначала была надиктовка текста, занявшая у нас примерно 30 часов» — рассказала Волочкова, ее цитируют Nation News.

Большинство поклонников, которые пришли на встречу с Волочковой, — женщины или мужчины среднего возраста. Они с удовольствием рассматривали фотографии в книге балерины.

Звезда вывела на сцену своего соавтора Алексея, который поблагодарил балерину за возможность стать частью ее проекта. А затем она рассказала, какой нелегкой была ее судьба.

«Я иду по жизни как воин. Поверьте, это нелегко», — сказала балерина.

Она дважды расплакалась, сорвала аплодисменты и стала подписывать книги. Балерина спокойно раздавала автографы и подписала открытки.

Ранее стало известно, что Волочкова скрывает возлюбленного более 11 месяцев. Она не публикует фото с мужчиной, опасаясь разрыва отношений. Балерина добавила, что «счастье любит тишину».