В Заксобрании поддержали решение Беглова убедиться в безопасности новых станций метро

Санкт-Петербург, 5 сентября. Замспикера Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов поддержал решение врио губернатора Александра Беглова о тестовом запуске трех новых станций Фрунзенского радиуса.

Утром 5 сентября Александр Беглов лично осмотрел все станции южного участка филетовой ветки метро Петербурга. Он решил запустить станции в тестовом режиме ради безопасности пассажиров.

«Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров», – сказал врио губернатора.

Заместитель председателя Заксобрания Анатолий Дроздов назвал решение Беглова правильным.

«Это жизнь и безопасность наших детей, наших мам и пап, бабушек и дедушек. Волевое решение, что необходимо проверить в тестовом режиме в полном объеме безопасность станций и выходов», – сказал депутат, его цитирует «ПолитЭксперт».

Дроздов отметил, что при сдаче в эксплуатацию любых строительных объектов важна безопасность людей. Такого же мнения предерживается и директор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Напомним, что строительство начали в 2013 году. Реализацией проекта занималась компания «Метрострой», стоимость проекта составила 33,99 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в вагонах метро по новым станциям фиолетовой ветки проехались журналисты. Станции полностью отделаны, эскалаторы работают исправно.