Новые станции Фрунзенского радиуса в Петербурге заработали в тестовом режиме

Санкт-Петербург, 5 сентября. Три станции метро Фрунзенского радиуса «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» в Петербурге заработали в тестовом режиме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Утром на новых станциях побывали журналисты и проехались в вагонах метро. Станции полностью отделаны, эскалаторы и поезда работают штатно.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил за работу генподрядчика — компанию «Метрострой». Он отметил, что по работе новых станций при внештатной ситуации специалисты пока 100% гарантии не дают.

«Безопасность пассажиров важнее всего, поэтому пока станции будут работать в тестовом режиме», — сказал Беглов.

Для петербуржцев новые станции откроются до конца сентября. Ранее директор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин прокомментировал тестовый запуск станций Фрунзенского радиуса.

Он подчеркнул, что Беглов во главу угла ставит безопасность пассажиров. Напомним, что южный участок фиолетовой ветки метро строят с 2013 года. Реализацией проекта стоимостью 33,99 млрд рублей занимается компания «Метрострой».