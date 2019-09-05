Беглов заботится о безопасности петербуржцев, заявил Гарюгин

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Александр Беглов распорядился начать эксплуатацию новых станций метро Фрунзенского радиуса в тестовом режиме. Это говорит о том, что во главу угла Беглов ставит безопасность пассажиров. Такое мнение высказал директор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Утром 5 сентября Александр Беглов лично проверил три новые станции метро Фрунзенского радиуса. Он принял решение о том, что станции заработают в тестовом режиме.

«На сегодняшний день все сделано, чтобы метро работало безопасно. Я принял решение, чтобы при нештатной ситуации были приняты все меры для безопасности пассажиров. Метро пока будет работать в тестовом режиме», — сказал Беглов.

По словам Владимира Гарюгина, на устранение всех недочетов понадобится не более двух недель. Он поддержал решение Беглова, поставившего безопасность петербуржцев на первое место.

«Даже в такой непростой предвыборной ситуации врио губернатора принял решение прежде всего позаботиться о жизни и здоровье граждан», — сказал директор метрополитена.

Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки метро Петербурга. Реализацией проекта занимался генподрядчик «Метрострой» с 2013 года. Стоимость проекта составила 33,99 млрд рублей.