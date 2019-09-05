Член СПЧ высоко оценил кампанию по выборам губернатора в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Избирательная кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла с минимальным числом нарушений, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод.

Эксперт высоко оценил ход избирательной кампании. Он отметил, что планка муниципального фильтра для кандидатов была преодолимой. Кампания хорошо освещалась в СМИ.

«Зарегистрированы те, кто прошел муниципальный фильтр, собрали необходимое количество подписей», — сказал Брод, его цитирует издание «Политика сегодня».

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.

В общей сложности в Петербурге будет работать 1898 избирательных участков, еще 77 участков — экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).

Более четырех тысяч человек прошли обучение и будут наблюдать за ходом голосования, среди них два иностранных эксперта из ФРГ и Франции. Десятки СМИ подали заявки на освещение выборов.