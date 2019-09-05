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Два иностранных наблюдателя будут следить за выборами в Петербурге

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Два иностранных наблюдателя будут следить за выборами в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Два иностранных эксперта из Германии и Франции будут наблюдать за ходом выборов в Петербурге, сообщили на пресс-конференции по итогам избирательной кампании.

Более четырех тысяч наблюдателей прошли обучение перед выборами губернатора в Петербурге. На каждом участке будут присутствовать по два наблюдателя.

Ассоциация «Гражданский контроль» создала специальную рабочую группу, которая будет следить за ходом голосования. В ее составе социологи, политологи и руководство вузов.

По словам председателя рабочей группы Александра Вахмистрова, выборы должны пройти в спокойной обстановке.

«Я убежден, что все мероприятия позволят обеспечить право жителей прийти и отдать голос за кандидата, я говорю сейчас и о высшем должностном лице, и о депутатах муниципального образования»,  — сказал эксперт.

В Петербурге будут работать 2268 избирательных участков, 62 в Ленинградской области и 15 в Псковской области. 

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.

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