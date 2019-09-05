Эксперты подвели итоги избирательной кампании по выборам губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 5 сентября. Итоги избирательной кампании подвели в Петербурге на экспертной конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители Ассоциации «Гражданский контроль» отметили, что избирательная кампания по выборам губернатора Петербурга прошла в рабочем режиме с минимальным количеством нарушений. Принять участие в выборах хотели более 20 человек, но зарегистрировали только тех, кто прошел муниципальный фильтр и собрал необходимое количество подписей.

Четыре тысячи наблюдателей прошли обучение. Один из них будет находиться на цифровом участке в Москве. В общей сложности в Петербурге будет работать 1898 избирательных участков, еще 77 участков — экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).

Сформированы мобильные группы с юристами, которые будут проверять информацию о нарушениях. Для избирателей действует горячая линия. Десятки российских и зарубежных СМИ подали заявки на освещение выборов.

Напомним, что выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Были зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ), который позднее снялся с выборов.