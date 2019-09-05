Беглов проверяет три новые станции Фрунзенского радиуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверяет новые станции метро Фрунзенского радиуса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов прибыл для инспекции на станцию метро «Проспект Славы». Он лично проверил готовность новых станций, которые должны улучшить транспортную доступность Пушкинского и Фрунзенского районов.

Беглов пообщался с сотрудниками метро и поздравил с завершением основных работ. Врио губернатора добавил, что впереди много работы.

«Впереди у нас семь станций, которые мы должны сдать в течение пяти лет. Это большой объем работ, к ним уже приступили. Надо работать, у нас 29 станций в плане», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

У станции «Проспект Славы» два подземных вестибюля. Она названа в честь одной из магистралей Фрунзенского района. На стенах метро можно увидеть мозаичные панно, посвященные войне в Афганистане и героям-пожарным.

«На сегодняшний день все сделано, чтобы метро работало безопасно. Я принял решение, чтобы при нештатной ситуации были приняты все меры для безопасности пассажиров. Метро пока будет работать в тестовом режиме», — сказал Беглов.

Фрунзенский радиус — южный участок фиолетовой ветки городского метро, объектом занимался генподрядчик «ОАО «Метрострой» с 2013 года. Стоимость проекта составила 33,99 млрд рублей.

Александр Беглов неоднократно отмечал, что выше всего ставит безопасность пассажиров и не гонится за сроками сдачи новых станций метро.