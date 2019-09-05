Три новые станции Фрунзенского радиуса откроют в Петербурге 5 сентября

Санкт-Петербург, 5 сентября. Новые станции метро Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена откроют 5 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония состоится в 11.00. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ранее проинспектировал готовность станций и проверил состояние эскалаторов и вестибюлей.

Готовность станций составляет 100%: смонтированы все инженерные системы, установлено оборудование, завершены отделочные работы.

В Петербурге заработают станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Эта задача была поставлена Бегловым, рабочие придерживались установленного графика.

Ранее сообщалось, что врио губернатора подписал распоряжение о выделении финансирования на выкуп помещения для яслей в Приморском районе.