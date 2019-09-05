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Полиция задержала устроившего стрельбу у детского сада петербуржца

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Полиция задержала устроившего стрельбу у детского сада петербуржца

Санкт-Петербург, 5 сентября. Полиция задержала мужчину, который стрелял возле детского сада, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Инцидент произошел 4 сентября в Красногвардейском районе. На Ириновский проспект прибыли правоохранители и задержали мужчину 1980 года рождения.

Его изобличили в том, что он стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры. На территории детского сада пострадал мужчина 1976 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ранее сообщалось, что в конце августа петербуржец устроил стрельбу на детской площадке.

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