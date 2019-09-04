Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

48
0 Оставить комментарий

Беглов назвал главные качества российских гвардейцевСанкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Александр Беглов на Дворцовой площади поздравил военнослужащих Западного военного округа с Днем российской гвардии, сообщают «Невские новости».

«Наши с вами отцы и дети отстаивали наш город и нашу страну. И гвардейцы были всегда впереди. И сегодняшние гвардейцы являются примером для вооруженных сил. Честь, достоинство, служение отечеству, верность присяге. Хорошего вам служения, успехов и удачи», — заявил Александр Беглов.

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Во время мероприятия прошел концерт, на котором были исполнены всенародно любимые песни об армии. Кроме того, на площади прошло посвящение в гвардейцы. Выпускникам военных вузов были вручены гвардейские и ведомственные знаки отличия.

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

На Дворцовой площади была организована выставка новейшего вооружения и военной техники. Жители города могли увидеть системы С-400 «Триумф», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь», а также системы залпового огня «Град». Были представлены бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», а также другое российское оружие.

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Ранее Александр Беглов открыл новую развязку ЗСД— Новое шоссе в Петербурге.

infox - new
Источник: «Невские новости»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров