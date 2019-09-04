Беглов назвал главные качества российских гвардейцев

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Александр Беглов на Дворцовой площади поздравил военнослужащих Западного военного округа с Днем российской гвардии, сообщают «Невские новости».

«Наши с вами отцы и дети отстаивали наш город и нашу страну. И гвардейцы были всегда впереди. И сегодняшние гвардейцы являются примером для вооруженных сил. Честь, достоинство, служение отечеству, верность присяге. Хорошего вам служения, успехов и удачи», — заявил Александр Беглов.

Во время мероприятия прошел концерт, на котором были исполнены всенародно любимые песни об армии. Кроме того, на площади прошло посвящение в гвардейцы. Выпускникам военных вузов были вручены гвардейские и ведомственные знаки отличия.

На Дворцовой площади была организована выставка новейшего вооружения и военной техники. Жители города могли увидеть системы С-400 «Триумф», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь», а также системы залпового огня «Град». Были представлены бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», а также другое российское оружие.

Ранее Александр Беглов открыл новую развязку ЗСД— Новое шоссе в Петербурге.