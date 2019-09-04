Беглов назвал главные цели «социального договора» с профсоюзами и работодателями

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал цели нового трехстороннего соглашения между городом, работодателями и профсоюзами.

В этом году заканчивается срок действия «социального договора» между Петербургом, профсоюзами и работодателями. В городе должны подписать новое трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга на 2020–2022 годы.

Как сообщают «Невские новости», глава города во время встречи с представителями отраслевых профсоюзов назвал три главные задачи при подготовке соглашения: развитие социальной сферы, создание новых рабочих мест и обеспечение достойной заработной платы.

Новый проект соглашения петербургские власти готовят вместе региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» и Ленинградской федерацией профсоюзов.

Беглов добавил, что качество жизни в городе во многом зависит от профсоюзов. По его словам, сегодня главная задача — довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей.

В конце августа Беглов посетил педагогический совет в концертном зале «Октябрьский» и заявил, что одной из первостепенных городских задач является повышение заработной платы преподавателям. С началом этого учебного года глава города обещает решить вопрос о надбавках классным руководителям.