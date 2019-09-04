«Навигатор профессий» запустили в Петербурге по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 4 сентября. Городская информационная система «Навигатор профессий» заработала в Петербурге. Презентация ее возможностей состоялась в Академии цифровых технологий.

Вице-губернатор Владимир Кириллов побывал на торжественном запуске проекта. Он подчеркнул, что «Навигатор профессий» создавался для школьников, абитуриентов и людей, которые хотят сменить профессию.

«Мне очень приятно от имени врио губернатора Александра Беглова запустить этот навигатор, который он поручил нам организовать», — заявил Кириллов, его цитируют «Невские новости».

В разработке «Навигатора профессий» принимали участие школьники, педагоги, ректоры вузов, студенты, работодатели.

По словам главы комитета по образованию Жанны Воробьевой, в программе очень удобный поиск. Школьник сразу видит перечень образовательных учреждений, где он может получить профессию, которая его заинтересовала.

Проект помогает сориентироваться и найти работу молодым специалистам, поскольку в его базе есть информация о петербургских компаниях.

Ранее Александр Беглов неоднократно поднимал вопрос о помощи школьникам с профориентиацией. Он поручил познакомить старшеклассников с «Навигатором профессий».