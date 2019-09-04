Пятилетняя девочка получила травму на эскалаторе в петербургском метро

Санкт-Петербург, 4 сентября. Девочка повредила руку на эскалаторе станции «Чкаловская» метро Петербурга, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 4 сентября. Рука маленькой пассажирки попала под поручень. Сотрудники метрополитена остановили движение подъемника и оказали первую помощь.

Позднее прибыли правоохранительные органы и медики скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшей девочки уточняется.

В пресс-службе метрополитена Петербурга напомнили, что эскалатор — это не место для игр. В метро нужно соблюдать правила безопасности.