Беглов в День российской гвардии вручил награды военнослужащим ЗВО

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на Дворцовой площади вручил награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО).

Торжественное мероприятие приурочено к празднованию Дня российской гвардии. Памятный день отметили смотром-конкурсом строевой песни военнослужащих (ЗВО) и курсантов, которые исполнили посвященные армии композиции. Всего на главной площади Северной столицы 4 сентября собрались около двух тысяч военных.

Молодым офицерам в рамках праздника вручили специальные знаки, посвятив их в гвардейцы. Выпускники военных вузов получили гвардейские и ведомственные знаки отличия.

Как пишут «Невские новости», с утра в Петербурге также стартовала выставка военной техники и новейшего вооружения. Жители и гости города могли ознакомиться с бронеавтомобилями «Рысь» и «Тайфун», зенитным пушечно-ракетным комплексом «Панцирь», зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и другим вооружением.

Ранее в среду врио губернатора Петербурга открыл Центр медиаискусств, который является подразделением «Академии талантов». Новая площадка создана для того, чтобы молодежь могла раскрыть свой творческий потенциал. Беглов осмотрел классы центра и положительно оценил проделанную работу.

Врио главы Петербурга во время открытия центра принял участие в радиопрограмме, в рамках которой ответил на интересующие детей вопросы. В частности, Беглов рассказал, что его любимым местом в Северной столице является стрелка Васильевского острова.