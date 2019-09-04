Власти Петербурга подвели итоги голосования о названии арт-парка

Санкт-Петербург, 4 сентября. Петербуржцы выбрали название арт-парка на проспекте Добролюбова. Больше всего голосов получил «Тучков буян».

Итоги голосования подвел вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, глава городского союза архитекторов Олег Романов и директор «Дом.РФ» Александр Плутник. В общей сложности в голосовании приняли участие 24,8 тысячи человек.

Самыми активными стали молодые люди в возрасте 26-36 лет. Петербуржцам предложили выбрать наилучший вариант из самых популярных: «Тучков буян», «Романовский», «Петроградский», «Сердце Петербурга» и «Невский сад», пишут «Невские новости».

27% голосов респонденты отдали за первый вариант. Напомним, что по инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на месте Судебного квартала появится арт-парк.

Он пообещал, что новый парк будет одним из лучших в мире и не уступит московскому «Зарядью». Проект парка одобрил президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.