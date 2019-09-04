Беглов выделил средства на выкуп помещения для яслей в Приморском районе

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о финансировании на выкуп помещения для яслей в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр Беглов распорядился о выделении из бюджета средств на выкуп помещения для яслей на Парашютной улице. Образовательное учреждение появится в микрорайоне «Граффити».

На данный момент здесь проживает 5,3 тысячи человек. После завершения строительства ожидается 8 тысяч человек. Поэтому есть необходимость в создании учреждения на 50 мест для детей до трех лет, пишут «Невские новости».

Беглов неоднократно подчеркивал, что в городе активно ведется строительство жилых домов. Однако по-прежнему не хватает социальной инфраструктуры. В связи с этим он подписал постановление о финансировании выкупа помещений для школ и детских садов.