Два человека погибли при столкновении иномарки с поездом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 сентября. Два человека погибли в ДТП с участием иномарки и пассажирского поезда в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла в деревне Глажево Киришского района Ленинградской области. По предварительной информации, 3 сентября в 15.45 Ford Escort переезжал через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

За рулем иномарки находился мужчина около 50 лет. Он допустил столкновение с пассажирским поездом N225, который следовал из Мурманска в Адлер.

Водитель и один пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. Еще один человек в иномарке пострадал. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.