Беглов упростил порядок получения садовых земельных участков в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении садового земельного участка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр Беглов утвердил трехмесячный срок, в течение которого не будет учитываться перерыв в регистрации по месту жительства петербуржца, поставленного на учет на получение садового земельного участка.

Это решение значительно упрощает порядок предоставления земли. Отмечается, что право на получение участка имеют граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Они должны проживать в Петербурге, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление, которое касается получения финансирования на выкуп помещения для социальных объектов. До конца года в Петербурге должны приобрести помещения для 24 детсадов и четырех школ.