Беглов распорядился профинансировать выкуп городом помещений для соцобъектов

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому город получит финансирование на покупку помещений для соцобъектов.

Беглов одобрил соглашение правительства Петербурга и Министерства просвещения РФ. Город получит 9,7 млн рублей на выкуп помещений для школ и детских садов.

Как отмечают «Невские новости», к концу года власти Петербурга купят помещения для 24 садов и четырех школ. Это касается районов, где не хватает социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что глава Невского района по поручению Беглова происпектировал три новых детских сада.