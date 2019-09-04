Следователи в РФ переквалифицировали дело после смерти петербурженки в Турции

Санкт-Петербург, 4 сентября. Следователи в Ленобласти переквалифицировали уголовное дело после гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.

В связи со смертью петербурженки дело переквалифицировали на вторую часть статьи 238 УК РФ.

Ранее сообщалось, что 18 августа девочку затянуло в трубу бассейна в Турции. Ребенка не смогли сразу достать со дна бассейна. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где ее несколько раз пытались реанимировать.

О смерти девочки сообщил ее отец в социальных сетях, ребенка не стало утром 28 августа. Тело было доставлено на родину, девочку похоронили в Петербурге.