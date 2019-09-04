Суд вновь оштрафовал бизнесмена Берсона за недосмотр за особняком Черкасского в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 сентября. Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей местного предпринимателя Бориса Берсона после очередного пожара в особняке Черкасского на Университетской набережной.

Это уже не первый штраф за ненадлежащее обращение с памятником архитектуры. В начале марта бизнесмену также выписали штраф на 30 тыс. рублей за то же самое нарушение, пишет портал «Невские новости».

Напомним, что в 2005 году Берсон выкупил у города особняк князя Черкасского 1720-1730 годов постройки, взяв на себя обязательство реконструировать здание. Однако предприниматель так этого и не сделал. Дом долгое время находится в запустении, поэтому его быстро облюбовали бездомные и руферы.

Также петербургские власти весьма обеспокоены частыми поджогами исторического здания. Особняк горел уже три раза — в декабре и октябре минувшего года, а также в июне текущего.

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин уже поднял вопрос о конфискации здания у халатного владельца и возвращении его в собственность города. Парламентарий направил соответствующий запрос в КГИОП и юридический комитет Смольного.

Пустующая территория в исторической части города намного выгоднее для инверторов. Да и самому миллиардеру Берсону, который проживает в Израиле, проще получить страховые выплаты, нежели вкладывать средства в реконструкцию особняка.