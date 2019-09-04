Беглов рассказал детям о своем любимом месте в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в радиопрограмме во время открытия Центра медиаискусств.

4 сентября Александр Беглов посетил открытие подразделения петербургской «Академии талантов». Он встретился с молодежью центра и ответил на их вопросы в прямом эфире.

«Мы хотели бы задать вам вопрос. Какое у вас самое любимое место в Санкт-Петербурге», — спросили дети.

Этот вопрос заставил Беглова задуматься. Он ответил, что любит весь Петербург, но особенно — стрелку Васильевского острова.

Позднее он рассказал о новом Центре медиаискусств, в котором представлена современная техника.