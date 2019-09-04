Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов рассказал детям о своем любимом месте в Петербурге

227
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал детям о своем любимом месте в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в радиопрограмме во время открытия Центра медиаискусств.

4 сентября Александр Беглов посетил открытие подразделения петербургской «Академии талантов». Он встретился с молодежью центра и ответил на их вопросы в прямом эфире.

«Мы хотели бы задать вам вопрос. Какое у вас самое любимое место в Санкт-Петербурге», — спросили дети.

Этот вопрос заставил Беглова задуматься. Он ответил, что любит весь Петербург, но особенно — стрелку Васильевского острова.

Позднее он рассказал о новом Центре медиаискусств, в котором представлена современная техника. 

«Оборудование очень хорошее. Самое главное — приучить детей к развитию. Для всех нужны равные возможности», — отметил Беглов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров