Беглов открыл Центр медиаискусств в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открытии Центра медиаискусств, который является подразделением «Академии талантов».

Новая площадка создана для того, чтобы дети и молодежь могли раскрыть свой творческий потенциал. Александр Беглов осмотрел классы центра и положительно оценил проделанную работу.

«Мы не поскупились на средства, и дети получили к 1 сентября такой подарок. Я смотрю на их глаза: такое восхищение!» — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Врио губернатора напомнил, что у петербургских детей должны быть равные возможности. В этом центре могут заниматься дети со всего города. Он пожелал им успехов в реализации больших проектов.

Ранее сообщалось, что глава Невского района по поручению Беглова проинспектировал три новых детских сада.