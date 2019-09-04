Политолог заявил, что «оппозиция» намеренно выпустила книгу о митинге 1 мая перед выборами

Санкт-Петербург, 4 сентября. «Оппозиция» провоцировала правоохранителей на задержания во время митинга, который прошел в Петербурге 1 мая, чтобы получить повод для публикаций в СМИ. Также эти события стали основой для книги, специально выпущенной перед губернаторскими выборами, которые пройдут 8 сентября, считает политолог Алексей Ломов.

Напомним, 4 сентября в Петербурге состоится презентация книги «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». Ее автором стал социолог Владимир Костюшев. В основу книги легло «расследование» инициативной группы, которая утверждает, что на петербургском митинге 1 мая якобы не было никаких правонарушений и уличных погромов. Цель книги — представить первомайские события в свете, который выгоден так называемой оппозиции.

Однако воспоминания очевидцев и видеозаписи говорят, что никаких неправомерных задержаний в День весны и труда в Северной столице не было. Это подтвердило и расследование Федерального агентства новостей. Как выяснилось, «оппозиция» заранее готовила участников митинга к провокациям. Например, им рекомендовали падать на землю, причем так, чтобы это заметили журналисты. Более того, в качестве оплаты провокаторам предложили наркотики и алкоголь: как сообщил один из свидетелей массовых беспорядков, в начале шествия в «оппозиционной» колонне раздавали какие-то таблетки и пакеты, в которых «что-то побрякивало».

Ломов уверен, что эти события, как и те акции, которые прошли летом 2019 года в Москве, носят искусственный характер.

«Провокации 1 мая, безусловно, были. Это видно на многочисленных видео. И были люди, которые этими провокациями руководили. Им нужны были задержания, чтобы потом об этом могли рассказать в СМИ», — отметил политолог.

Действительно, шествие, которое изначально было согласовано властями и должно было пройти мирно, переросло в массовые беспорядки, так как участники митинга выкрикивали нецензурные лозунги, а также устроили несколько потасовок. Некоторые провокаторы просто сели на землю и застопорили движение колонны, поэтому полиции пришлось поднимать мешающих другим нарушителей. По словам Ломова, стражи правопорядка вели себя максимально корректно.

«Я сам не очень люблю некоторые перегибы со стороны полиции, но закон одинаков для всех, и стражи порядка должны реагировать. В противном случае однажды утром мы проснемся в государстве, где тебя никто не сможет защитить», — рассказал он «ПолитЭксперту».

По мнению Ломова, «оппозиция» презентует книгу о событиях 1 мая за несколько дней до выборов неслучайно. Однако политолог считает, что большинство петербуржцев, для которых важна жизнь в ухоженном и безопасном городе, проигнорируют подобные мероприятия.